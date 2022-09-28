США готовы предоставить убежище скрывающимся от мобилизации россиянам

США готовы принять россиян, скрывающихся от мобилизации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает DW*.

«Мы считаем, что независимо от их национальности они могут подать заявление о предоставлении убежища в США, и каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе», — сказала Жан-Пьер.

Власти США приветствуют «всех, кто ищет убежища», добавила она. Об условиях предоставления убежища представитель Белого дома при этом не уточнила.

Ранее с аналогичным заявлением выступила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она отметила, что подать заявление о предоставлении политубежища могут те, кто «выступает против путинского режима».



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