Оккупационные власти подвели итоги российских «референдумов»

Пророссийские власти оккупированных территорий Украины подвели итоги «референдумов» об их присоединении к России. Все четыре региона «проголосовали» за вхождение в состав РФ, сообщает РИА «Новости».

По данным агентство, в «Луганской народной республике» за присоединение к России проголосовали 98,52% жителей, в «Донецкой народной республике» — 97,51%, в Запорожской области — 93,11%, а в Херсонской — 87,05%. Совет Федерации может рассмотреть закон о вхождении новых территорий 4 октября.

О непризнании итогов проведенных «референдумов» заявили не только страны Европы и США, но также Казахстан, Сербия и Турция. Кроме того, с решительным отказом признавать результаты «голосования» выступил премьер-министра Канады Джастин Трюдо. По его словам, в ближайшее время власти страну введут в отношении России новый пакет санкций.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал «референдумы» «фарсом»: «Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были брошены в СМИ. Россия даже не прячется», — заявил он.

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

