Глава МИД Швеции озвучила версию аварии на на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2»

Утечка газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла в результате взрывов, нельзя исключать диверсии. Об этом в среду заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

«Утечка газа на газопроводах "Северный поток - 1" и ["Северный поток -] 2" в исключительных экономических зонах Норвегии и Швеции является следствием взрывов, возможно вызванных диверсией», — написала она в Twitter.

В исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольма получили разрушение

Повреждения сразу на трех нитках российской системы газового транзита были обнаружены в течение нескольких часов. Аварии произошли в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольма — сперва стало известно, что на них резко упало давление, а после этого шведский национальный сейсмологический центр зарегистрировал мощные подводные взрывы на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейчас в пределах 5 морских миль от места ЧП установлена запретная зона, в Балтийское море попали большие объемы газа.

Версию о диверсии также озвучил и Кремль. Пресс-секретарь президента РФ назвал аварию на «Северном потоке» и на «Северном потоке — 2» «беспрецедентной ситуацией». По его словам, на нитках газопровода могла произойти диверсия, но призвал не спешить с выводами до окончания расследования.