216-й день боев: главное

В украинских регионах: Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях — сообщили о первых итогах «референдумов» о вхождении в состав России. Ожидаемо большинство голосов «за». При этом и сама процедура «голосования», и подсчет голосов вызывают вопросы. Страны Запада, Сербия, Турция и Казахстан уже заявили, что не признают итоги этих плебисцитов.

Несмотря на это в Совете Федерации готовы рассмотреть закон о присоединении украинских территорий 4 октября «при положительном исходе». Журналисты The New York Times считают, что в реальности эти голосования будут иметь пугающие последствия в мире. Российские власти уже объявили, что будут защищать «новые российские территории» в соответствии с доктринами страны, в том числе о ядерном вооружении. При этом российские войска контролируют не всю территорию этих областей.

«Вот так» сообщил, что сроки и критерии мобилизации полностью Минобороны опубликовать не может — эти данные засекречены. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на заседании нижней палаты парламента. По его словам, «это абсолютно закрытая информация». Тем временем с мест поступают сообщения о том, что российским военным предлагают самим собирать даже аптечки: резервистам

не хватает простейших вещей: жгутов, перекиси водорода. Пулевые ранения предлагают «затыкать» женскими гигиеническими тампонами, а вместо стелек использовать прокладки.

Из России из-за объявленной мобилизации пытается выехать все больше мужчин. Пограничное агентство ЕС Frontex прогнозирует увеличение случаев незаконного пересечения границы. За прошедшую неделю в ЕС въехало около 66 000 граждан России, что на 30% больше, чем неделей ранее. Чаще всего границу ЕС пересекают через Финляндию и Эстонию, пишет Reuters. На всех сухопутных границах скопление людей. Но на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией пытающиеся избежать призыва оказались в ловушке. Здесь открыли мобилизационный пункт, а проезжающим из любых регионов (сначала это касалось только жителей Северной Осетии) будут выдавать повестки. Одновременно с этим на «Верхнем Ларсе» назревает гуманитарная катастрофа: люди сутками ждут проезда, остаются без воды и еды.

ВВС сообщила, что за полторы недели ВСУ освободили 33 населенных пункта в Харьковской области. По словам замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в регионе освобождены 454 населенных пункта. Сегодня стало известно и о том, что украинские военные взяли под полный контроль Купянск-Узловой. Этот населенный пункт был очень важен для снабжения армии России — в нем самый большой железнодорожный узел в области. Российское Минобороны информацию не комментировало.

Сообщество железнодорожников Беларуси сообщило, что Белорусская железная дорога готовится к приему военных эшелонов со стороны России. На станциях готовят места выгрузки, проверяют исправность оборудование, средства связи, для организации пропуска составов выделяют сотрудников, а для грузов ищут исправные вагоны. Прием эшелонов ожидают на переходах Красное-Осиновка, Злынка-Закопытье, Завережье-Езерище. До 30 сентября в экстренном порядке дано указание взять со всех работников, в том числе с руководителей, обязательство о неразглашении служебной информации конфиденциального характера.

Разведка Британии считает, что президент России Владимир Путин использует свое обращение перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября для объявления о присоединении регионов Украины. Российский лидер почти наверняка надеется, что объявление о вступлении будет воспринято как оправдание «специальной военной операции» и укрепит патриотическую поддержку конфликта. Это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством по поводу мобилизации, объявленной на прошлой неделе.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что властям России не удалось успокоить граждан «частичной» мобилизацией. Ответственность за ошибки при мобилизации Кремль пытается переложить на местных чиновников. Однако нарушения явно слишком распространены, чтобы быть просто результатом индивидуальных ошибок, и граждане России слишком хорошо их видят даже без доступа к СМИ и соцсетям. В отличие от неудач России на Украине, которые Кремль смог преуменьшить, нарушения указа о мобилизации очевидны.

Присоединение украинских регионов Кремль, по мнению аналитиков института, хочет закончить до осеннего призыва в армию. Это позволит мобилизовать украинских граждан. Вероятно, одной из причин, побудивших Путина отдать приказ о мобилизации и присоединении одновременно, является именно стремление включить граждан Украины в ряды российских вооруженных сил.