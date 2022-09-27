РБК: на КПП «Верхний Ларс» повестки будут давать всем

РБК со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии сообщила, что на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии будут проверять по спискам мобилизованных всех выезжающих. Ранее власти говорили, что речь идет только о призывниках из Северной Осетии.

«Все выезжающие за пределы республики лица прогонялись по списку, и те, которые подлежали призыву, действительно получали повестки. Сейчас ситуация меняется. Теперь на руках у оперативных групп будут списки по другим регионам России, вне зависимости от места постановки на воинский учет», — сказали в пресс-службе.

Власти добавили, что главное, чтобы повестка вручалась лично в руки. А по месту жительства или прописки — это уже «вопрос второй».

Минобороны России сообщило, что не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию во время частичной мобилизации. Но известно, что были случаи отправки в Россию из Минска, отказывали в выезде в Казахстан и Грузию.