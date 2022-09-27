В украинских регионах сообщили о предварительных итогах «референдумов»

«Коммерсант» опубликовал первые результаты подсчета голосов на «референдумах» о присоединении к России украинских регионов. Большинство голосов — за вхождение в состав России. Совет Федерации может рассмотреть закон о вхождении новых территорий 4 октября.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что закон рассмотрят на плановом заседании, внеочередного собрания не будет. Итоги, по ее прогнозам, могут опубликовать завтра-послезавтра.

По предварительным данным, в Запорожской области за — 98,19% (данные 18% голосов), в ДНР за — 98% (данные 16% голосов), в ЛНР за — 97,82% (данные 13% голосов, общая явка — 92%), в Херсонской области за — 96,97% (данные 14% голосов).

О том, что итоги «референдумов» не признают, заявили не только страны Европы и США: к ним подключились Казахстан, Сербия, Турция.

При этом даже процедура подсчета голосов, судя по опубликованным видео, отличается от заявленной в российском избирательном законодательстве. Бюллетени не демонстрируются, а сразу несколько членов комиссии перебирают бюллетени из общей стопки и откладывают на столе.

Из украинских регионов сообщали и о принуждении: за голос против присоединения к России можно было стать задержанным, а членов комиссий во время поквартирных обходов с урнами для голосования сопровождали вооруженные военные.