«Сами о себе позаботьтесь»: мобилизованных просят собирать аптечки и покупать женские тампоны — для остановки крови при пулевом ранении

Подписчики «Сирены» поделились видео из Алтайского края. Представитель воинской части провела призывникам инструктаж, что нужно с собой на фронт.

«Спальник — однозначно, спать будете где придется. Плюс туристические коврики или замена. Это все свое, мальчишки! Вам форму, все, что армия, броню, это все, что касаемо военного. Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами укомплектовываем, — рассказывает на видео представитель военной части. — Аптечки. Лоперамид от срачки, перекись водорода, жгуты. Жгуты… У меня на вас на всех жгутов не хватит».

Резервисты пытались возражать, мол, в аптеках нет жгутов.

«Родственников просите. Аптечки, б**, с этих, как его, автомобилей! Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Сейчас только не ржать. Прокладки у своих женщин просите самые дешевые и тампоны… Пулевое ранение — туда прям вводите, и все, он разбухает и придавливает стенки. Это я еще с Чечни знаю. Прокладки обязательно, все сгодится, там уже сырая погода — нам это все, что брать, скидывают по возможности ребята. Медицина нужна, мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста», — закончила инструктаж женщина.