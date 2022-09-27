Журналистке RusNews Марии Пономаренко продлили меру пресечения

Журналистке RusNews Марию Пономаренко, обвиняемой в распространении «фейков» об армии, продлили меру пресечения на полгода. По информации ее коллег, она пробудет в СИЗО до 27 марта.

Марию Пономаренко задержали 23 апреля в Санкт-Петербурге. Суд поместил ее под стражу 27 апреля. Поводом к уголовному преследованию стал пост о разрушенном драмтеатре в Мариуполе. Из Петербурга ее этапировали в Барнаул.

Она рассказывала о принудительных инъекциях в психиатрической клинике, куда ее направляли на «обследование». В сентябре она вскрыла вены в СИЗО-1 Барнаула: ее, страдающую клаустрофобией, поместили в камеру с заклеенными окнами.

«Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, это я сама», — говорила Пономаренко в суде.