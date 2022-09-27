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#Новости

Украина заявила о взятии Купянска-Узлового

27.09.2022

Минобороны не комментировало информацию

ВВС со ссылкой на главу администрации Харьковской области Олега Синегубова сообщила, что Купянск-Узловой перешел под полный контроль украинских войск. Минобороны не сообщало в сегодняшней сводке об этом населенном пункте. 

По словам Синегубова, Купянск-Узловой — это одна из самых крупных железнодорожных логистических развязок в Харьковской области. Российские войска заняли ее еще в феврале. 

В Минобороны не сообщали об этом населенном пункте в сводке за сегодня, но упоминали соседний Купянск. В нем российские войска уничтожили склады боеприпасов, в воздухе уничтожили ракету «Точка-У» и снаряды реактивных систем залпового огня «HIMARS». 



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