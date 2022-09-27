Украина заявила о взятии Купянска-Узлового

ВВС со ссылкой на главу администрации Харьковской области Олега Синегубова сообщила, что Купянск-Узловой перешел под полный контроль украинских войск. Минобороны не сообщало в сегодняшней сводке об этом населенном пункте.

По словам Синегубова, Купянск-Узловой — это одна из самых крупных железнодорожных логистических развязок в Харьковской области. Российские войска заняли ее еще в феврале.

В Минобороны не сообщали об этом населенном пункте в сводке за сегодня, но упоминали соседний Купянск. В нем российские войска уничтожили склады боеприпасов, в воздухе уничтожили ракету «Точка-У» и снаряды реактивных систем залпового огня «HIMARS».