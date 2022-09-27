Последний судья, имевший свое мнение, покинул Конституционный суд

Сегодня Конституционный суд прекратил полномочия Константина Арановского из-за достижения предельного возраста. Он не раз высказывал особое мнение по резонансным делам, в том числе по делу ЮКОСа, Алексея Навального*, критиковал запрет на иностранное участие в СМИ.

Об уходе с должности сообщили в пресс-службе суда. Константин Арановский работал судьей КС с 2010 года.

В 2017 году он написал особое мнение к определению о допуске условно осуждённых к выборам, который не позволял баллотироваться на президентских выборах Алексею Навальному* в 2018 году. «Демократия не может исключить злоупотреблений среди обладателей мандатов», — сказал Арановский.

В том же году он критиковал отказ России в выплатах акционерам ЮКОСа по решению ЕСПЧ. Он говорил, что Россия не вправе отступать от принципов международного права. Тогда с особым мнением по делу вышел и судья Владимир Ярославцев: тогда КС вышел за пределы своих полномочий. Ярославцев ушел в отставку в марте.

В 2019 году Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов на Западе. Он считал, средства, затраченные на реформы, принесли бы больше пользы, если бы пошли на «достойную оплату преподавательского труда».

В том же 2019 году судья выступил с особым мнением по делу об ограничении участия иностранцев в российских СМИ, предупредив о цензуре. Он посчитал, что ст. 19.1 закона «О СМИ» частично неконституционна, но допустима в целях «информационной безопасности». Арановский согласился, что статью необходимо скорректировать, и отметил, что наличие реальной угрозы конституционным ценностям со стороны иностранных владельцев СМИ не доказано.

В 2020 году Константин Арановский заявил, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти. По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям». При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов».