Против Ильи Пономарева* возбудили новое уголовное дело

Против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* возбудили новое уголовное дело. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма.

В основанном Пономаревым* Telegram-канале «Утро февраля» рассказали, что поводом стало осуждение насилия в отношении мирных жителей Украины. Силовики обратили внимание на его посты в Facebook**, выступление на YouTube и в СМИ в марте и мае. В Минобороны отрицают насилие в отношении мирных жителей.

Ранее против него возбудили дело о «фейках» про армию. В нескольких регионах 8 сентября в рамках этого дела прошли обыски у журналистов в Москве, Реутове, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Бакланове. Пономарев говорил, что силовики «взяли случайных людей, чтобы отчитаться перед начальством».

Илья Пономарев* заочно арестован по первому делу. После начала боевых действий в Украине он создал сеть проукраинских ресурсов («Утро февраля», «Роспартизан» и другие), а также призывал к вооруженной борьбе против президента РФ Владимира Путина.

*Илью Пономарева Минюст России считает «иностранным агентом».

** Facebook принадлежит компании Meta, которую в России признали по суду запрещенной и экстремистской.