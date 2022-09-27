Госдума начала принимать законы о льготах для мобилизованных

Госдума начала рассматривать предложения по льготам для мобилизованных.

Во втором и третьем чтениях приняли закон об освобождении призванных от пеней и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов на капремонт.

В первом чтении принят законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. В Госдуме отметили, что закон приняли единогласно. Но, согласно законопроекту, решение о кредитных каникулах должна будет принимать кредитной организации — за пять дней после обращения гражданина. Срок каникул составит «весь срок СВО». Если военнослужащий погибнет, то кредитные обязательства прекращаются.

Также сегодня во втором чтении приняли законопроект о компенсации вреда жизни и здоровью волонтеров. В их число включили медиков в красных зонах, тех, кто помогает беженцам, тушит пожары и участвует в ликвидации ЧС.

Ранее правительство также приняло постановление о том, что за мобилизованным сохраняется рабочее место.