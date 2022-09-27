Минобороны: обращений о принудительном возвращении россиян из других стран не поступало

Минобороны России сообщило, что не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию во время частичной мобилизации.

Тем временем на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернули мобильный призывной пункт. ТАСС пишет, что стоящим в очереди и подлежащим призыву мужчинам начали выдавать повестки в военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной Осетии.

«Медиазона»* рассказала, что пятерых россиян, ехавших в Беларусь, сняли с поезда из-за мобилизации. Среди тех, кому запретили въезд на основании закона о мобилизации был 20-летний студент. За разъяснениями всем мужчинам велели обратиться в военкомат.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».