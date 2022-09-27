Военного комиссара, раненного в Усть-Илимске, перевезли в Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что борт с раненым военным комиссаром Александром Елисеевым прибыл в Иркутск. Военкома будут лечить в иркутской клинической больнице: после осмотра специалистов будет определена тактика лечения.

Вчера в Усть-Илимске Руслан Зинин открыл стрельбу в военкомате. Его другу пришла повестка. Он выстрелили несколько раз и ранил военного комиссара. Зинина задержали.

«Тайга.Инфо»* узнала, что лучший друг Зинина погиб в Украине в 19 лет еще в марте 2022 года. Теперь брату нападавшего пришла повестка. Во время речи военкома Зинин спрашивал о погибшем друге, а потом достал обрез.





*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».