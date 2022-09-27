Финляндия в течение двух-трех лет построит забор на границе с Россией

Финляндия в течение ближайших двух-трех лет может построить забор в юго-восточной части границы с Россией. Об этом сообщила газета Uutissuomalainen со ссылкой на данные погранслужбы страны.

Протяженность границы, которую планирует оградить Финляндия, составляет 1300 километров. Таким образом, длина забора составит от 130 до 260 километров. Стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллионов евро, в эту сумму входят как техническое обслуживание забора, так и создание сопутствующей инфраструктуры. Таким способом власти республики намерены бороться с незаконным пересечением границы.

На прошлой неделе министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто анонсировал ограничение транзита россиян с шенгенским визами, а также въезда туристов в страну. По его словам, точной даты вступления этого решения финские власти еще не приняли, однако это произойдет в ближайшие дни. После этого на границе с Финляндией образовались очереди, многие из прибывающих тут же попросили у финнов убежища.

По данным агентства Reuters, в минувшие выходные в Финляндию въехали почти 17 тысяч россиян. По сравнению с прошлой неделей этот показатель вырос на 80%.