Мобилизованные рассказали, что их отправляют в зону боевых действий без подготовки

Мобилизованных россиян везут на фронт без предварительной подготовки. Об этом «Первому отделу» сообщили сами призывники. Обращение одного из них правозащитный проект опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всем привет, на связи первый танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что делать с этим в дальнейшем», — рассказал он.

Еще один мужчина на заднем фоне добавил, что для мобилизованных россиян не организовали ни стрельб, ни тактической подготовки, ни теории. «Первый отдел» уточняет, что они не участвуют в учениях и не проходят медицинскую комиссию.