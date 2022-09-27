Сотрудникам ИК-1 в Ярославле назначили до 3,5 лет колонии по делу о пытках, после которых умер заключенный

Заволжский районный суд Ярославля огласил приговор трем сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по делу о пытках в ИК-1 заключенного Важи Бочоришвили, сообщает «Общественный вердикт»*. Осужденный умер в колонии в мае 2017 года спустя месяц после избиения.

По уголовному делу о пытках проходили сотрудники ярославской колонии Сергей Гусарин, Вячеслав Шашкин и Сергей Кузьмин. Первые два получили по 3 года лишения свободы, третий — 3,5. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия или специальных средств (п. «а» и «б» ч.3 ст. 286 УК). Суд учел, что подсудимые «признали вину и раскаялись в преступлении».

О том, что заключенный Важи Бочоришвили умер в ярославской ИК-1 после пыток, сообщила «Новая газета». Инцидент произошел в 2017 году. В феврале 2021 года «Новая» совместно с фондом «Общественный вердикт»* опубликовала архив записей с камер видеонаблюдения, сделанных в колонии в 2016-2017 годах. На одну из них попал момент избиения осужденного.

Камеры зафиксировали, как десятки сотрудников ФСИН подвергли заключенного «личному досмотру» — они потребовали от него присесть и раздвинуть ягодицы. При этом тюремный фельдшер Юлия Каштаева, которая по регламенту не должна была присутствовать на процедуре, держала в руках анальный расширитель, который также нельзя использовать при проведении досмотра. Получив отказ от осужденного, надзиратели его жестоко избили. Медицинскую помощь после этого ему не оказали, он скончался спустя месяц после произошедшего.

*«Общественный вердикт» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

