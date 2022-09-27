В водах Дании произошла авария сразу на трех участках «Северного потока»

В исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольма получили разрушение сразу три нитки российского газопровода «Северный поток». Компания-оператор газопровода Nord Stream AG назвала повреждения «беспрецедентными».

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — говорится в сообщении.

О повреждении «Северного потока — 1» в Балтийском море стало известно 26 сентября. Позднее выяснилось, что речь идет об утечке. Как сообщило Энергетическое агентство Дании, она произошла в районе острова Борнхольм. Сейчас в пределах 5 морских миль от места ЧП установлена запретная зона.

Причины произошедшего пока неизвестны, Nord Stream AG инициировала расследование инцидента. Tagesspiegel сообщает, что немецкие следователи выдвигают версию о диверсии, той же точки зрения придерживаются и российские источники.

Так, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с РИА «Новости» заявил, что за инцидентом могут стоять противники российского газа. «Если утечка на одной нитке еще могла быть случайностью, следствием дефекта или непроизвольного воздействия, то на трех — это уже явно чья-то злая воля. Ну а кто борется с российским газом в Европе, не особо и скрывается», — сказал он.

В Кремле также назвали аварию на «Северном потоке» «беспрецедентной ситуацией». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на нитках газопровода могла произойти диверсия, но призвал не спешить с выводами до окончания расследования.