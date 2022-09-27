«Гражданин может обратиться в органы прокуратуры»: Песков прокомментировал пытки над Камардиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «Осторожно, Media» пытки над поэтом и активистом Артемом Камардиным в следственном отделе по Тверскому району Москвы. По его словам, в Кремле не слышали об этом инциденте.

«Гражданин, в любом случае, может обратиться в органы прокуратуры», — сказал Песков.

Ранее «Новая газета. Европа» сообщила о пытках в отношении поэта и активиста Артема Камардина, к которому накануне в квартиру вломились силовики. По данным журналистов, его сильно избили и изнасиловали гантелей, после чего заставили извиниться на камеру. Его задержали накануне за чтение антивоенных стихов на «Маяковских чтениях» и вменили ст. 282 ч.2 п. а УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения»).

Ночью Камардина забрала скорая помощь, однако в госпитализации ему отказали. По словам адвоката Леонида Соловьева, о том, что он в ИВС, стало известно лишь этим утром. «Следователь сказал, что даже сотрясение у Артема якобы не подтвердилось. То есть у человека мутнеет в глазах, а у них ничего не подтвердилось», — поделился с «Новой газетой. Европа» защитник.

Вместе с ним были задержаны активисты Александр Менюков и Александра Попова, они также рассказали о применении насилия по отношению к ним. Менюкова били дубинкой по спине, а Поповой «приклеивали на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером». Узнав, что она является девушкой Камардина, силовики показали ей видео с изнасилованием ее молодого человека.

Менюков проходит по тому же уголовному делу, что и Камардин. Еще одним фигурантом дела стал Егор Штовба — он также принимал участие в «Маяковских чтениях» на Триумфальной площади.



