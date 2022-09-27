Казахстан назвал условия для выдачи уклонистов России

Казахстан не будет выдавать России уклоняющихся от мобилизации граждан, пока те не будут объявлены в розыск. Об этом сообщает BES.media со ссылкой на главу МВД РК Марата Ахметжанова.

Ахметжанов сообщил, что в вопросах экстрадиции Казахстан будет опираться на имеющиеся соглашения с РФ. Для того чтобы было принято решение о выдаче россиянина, в отношении него должны возбудить уголовное дело и объявить его в международный розыск. Кроме того, инкриминируемое ему деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.



Глава МВД РК добавил, что подлежащих мобилизации россиян не будут выдавать обратно, поскольку розыск со стороны военкоматов не является правовым основанием для экстрадиции.



Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с Москвой в связи с усилением миграционного потока из России. Президент республики пообещал проявить заботу по отношению к прибывающим и обеспечить им безопасность, отметив при этом, что каких-либо преференций они не получат.

Как сообщил и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков, с 21 сентября в Казахстан из России въехало 98 тысяч человек. За тот же период республику покинули 64 тысячи россиян, отметил он.