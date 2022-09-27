Магаданского военкома отправили в отставку за ошибки при мобилизации

В Магаданской области уволили военного комиссара Сергея Барановского в связи с ошибками, допущенными при осуществлении «частичной» мобилизации в регионе. Об этом заявил губернатор Сергей Носов, сообщает РИА «Новости».

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата», — сказал Носов.

По словам магаданского губернатора, присланный от Восточного военного округа офицер наладил процесс «за счет своих профессиональных и волевых качеств». Командующий округом отдал приказ о поиске подходящей кандидатуры на эту должность, добавил Носов.

Губернатор утверждает, что при прежнем военкоме система воинского учета была фактически разрушена. По его словам, новому военному коммисару предстоит заняться ее восстановлением, а также организовать работу по системе «брони» для предприятий.

«7х7 — Горизонтальная Россия» обратила внимание, что уже шесть российских губернаторов признали незаконную мобилизацию в регионах. Среди них глава Якутии Айсен Николаев, глава Омской области Александр Бурков, глава Белгородской области Александр Гладков, глава Томской области Владимир Мазур и глава Магаданской области Сергей Носов. Последний утверждал, что мобилизации по ошибке подверглись местные жители без нужной военно-учетной специальности.

