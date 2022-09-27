Токаев анонсировал переговоры с Москвой в связи с усилением миграции из России

Астана проведет переговоры с Москвой в связи с усилением миграционного потока из России. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил во вторник на встрече с общественностью в Туркестане, сообщает РИА «Новости».

Токаев отметил, что большинство россиян вынуждены покинуть родину «из-за сложившейся безвыходной ситуации». Президент Казахстана пообещал проявить заботу по отношению к прибывающим и обеспечить им безопасность — соответствующее поручение он уже дал правительству. По его словам, «это политический и гуманитарный вопрос».

Президент Казахстана при этом отметил, что несмотря на готовность оказать помощь приезжим, каких-либо преференций они не получат. Работа по их приему будет осуществляться в соответствии с действующим законом, добавил он.

«Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — подчеркнул Токаев, призвав народ к терпению и организованности.

Как сообщил и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков, с 21 сентября в Казахстан из России въехало уже 98 тысяч человек. За тот же период республику покинули 64 тысячи россиян, отметил он.