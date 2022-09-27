На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернут мобилизационный пункт военкомата

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией планируют развернуть мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщает МВД по Северной Осетии.

В ведомстве отметили, что по итогам выездного совещания на КПП «Верхний Ларс» «для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций» было принято решение разрешить пеший переход границы с Грузией.

«Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», — говорится в сообщении.

Накануне на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» выдвинулась колонна бронетранспортеров (БТР). В региональном погрануправлении ФСБ заявили, что подразделение направляется на границу с Грузией «на всякий непредвиденный случай», добавив, что ограничений на выезд мужчин призывного возраста из России не вводилось.