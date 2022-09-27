Соратники Навального* выяснили, что семья генерала ФСБ Седова владеет имуществом на миллиард рублей

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального* выпустили новое антикоррупционное расследование — на этот раз ролик посвятили руководителю Второй службы ФСБ Алексею Седову. Как выяснили авторы расследования, опубликованного на YouTube-канале «Навальный* LIVE», генерал владеет имуществом на миллиард рублей.

Седов возглавляет Вторую службу ФСБ вот уже 15 лет, ее главной задачей является «защита конституционного строя и борьба с терроризмом» — ведомство специализируется на борьбе с оппозицией и преследовании ее представителей, а также занимается составлением списков «нежелательных организаций» и «иностранных агентов».

Авторам расследования удалось найти во владении Седова дом площадью 483 кв. метра в Серебряном Бору в Москве, стоимость которого вместе с участком составляет 900 миллионов рублей. По данным команды Навального*, генерал ФСБ купил недвижимость у олигарха Владимира Евтушенкова.

Это не единственная элитная жилплощадь, принадлежащая Седову. Он также владеет квартирой в районе Красной Пресни, а его дети — двумя квартирами в Петербурге. Общая стоимость недвижимости, принадлежащей семье генерала ФСБ, оценивается в миллиард рублей.

Помимо недвижимости, семья главного «охранника» Путина владеет дорогостоящими автомобилями — сам он ездит на Mercedes Gelandewagen, его дочь — на Audi, а жена — еще на одном Mercedes, но уже спортивной модели. Кроме того, расследователям удалось выяснить, что он летает на арендованных бизнес-джетах.

Дочь Седова замужем за итальянцем, ее муж имеет элитную недвижимость в Сицилии, а ребенок, судя по всему, является гражданином этой европейской страны.





*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».

