Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17

По меньшей мере 17 человек погибли при стрельбе в школе №88 в Ижевске, ранее сообщалось, что трое детей находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Стрельба в ижевской школе произошла накануне днем, ее устроил 34-летний местный житель Артем Казанцев. Сообщалось, что он был выпускником учебного заведения и состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Убив охранника, он проник на территорию учреждения и открыл беспорядочный огонь по людям. В результате нападения погибли как минимум 11 детей, 24 человека получили ранения, сам нападавший при этом застрелился. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, расследование будет вести центральный аппарат.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур: он продлится с 26 по 29 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин «глубоко скорбит» в связи с трагедией в Ижевске. Пресс-секретарь российского лидера назвал стрельбу в школе бесчеловечным терактом.