Силовики избили и изнасиловали гантелей участника «Маяковских чтений» Артема Камардина

«Новая газета. Европа» сообщает о пытках в отношении поэта и активиста Артема Камардина, к которому накануне вломились силовики в квартиру. Его госпитализировали ночью прямо из следственного отдела по Тверскому району, о том, в каком он состоянии, не уточняется.

По данным журналистов, Артема Камардина сильно избили и изнасиловали. Его адвокат Леонид Соловьев рассказал, что силовики «засунули ему в анальное отверстие гантелю» и записали это на видео, после чего заставили извиниться на камеру. Кроме того, они угрожали и издевались над его девушкой Александрой Поповой. «Новая газета. Европа» приводит слова активистки: «На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером». Кроме того, ей показывали запись изнасилования Камардина.

Самого Артема Камардина забрали ночью из следственного отдела по Тверскому району на скорой помощи, медиков вызвала его девушка Александра Попова. Самой активистке по итогам медосвидетельствования диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы, она получила соответствующую справку, сообщает SOTA.

Артем Камардин стал подозреваемым по ст. 282 ч.2 п. а УК («Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения»), рассказал журналистам его адвокат Леонид Соловьев. Поводом послужило его выступление на «Маяковских чтениях» 25 сентября, во время которого он произнес: «Слава Киевской Руси, Новороссия — соси».

Накануне спецназ выломал дверь в квартире активистов Александра Менюкова, Александры Поповой и Артема Камардина. Правозащитники сообщали, что к ним могли прийти с обыскам из-за участия Артема Камардина в «Маяковских чтениях» 25 сентября. Мероприятие на Триумфальной площади было заявлено как «антимобилизационное».