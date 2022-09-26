Правоцентристская коалиция победила на парламентских выборах в Италии

Правоцентристская коалиция во главе с лидером ультраправых «Братьев Италии» Джорджией Мелони одержала победу по итогам выборов в Сенат. Впервые со времен правления Бенито Муссолини к власти в Италии приходит партия правого толка.

Согласно официальным данным, правые силы набирают 43,8% в палате депутатов (нижней палате парламента) и 44,1% в сенате (верхней палате парламента). Из них в каждой палате по 26% забирает партия «Братья Италии» Джорджии Мелони, показывая лучший результат среди всех политических сил.

В свою очередь, партии «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони набрали в палате депутатов 8,79% и 8,11% соответственно. Таким образом, к власти в Италии пришли союзники с ярко выраженной правой идеологией.

В преддверии выборов бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что президента России Владимира Путина «подтолкнули» к тому, чтоб начать боевые действия в Украине, и он хотел поставить во главе Киева «достойных людей». В свою очередь, лидер коалиции Джорджия Мелони неоднократно заявляла о необходимости поддерживать Украину и антироссийские санкции.