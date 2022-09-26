Глава Дагестана заявил, что протесты против мобилизации в Махачкале «управлялись из-за рубежа»

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции протеста против мобилизации в Махачкале «управлялись из-за рубежа» и отметил, что они могут привести к терактам. Соответствующее сообщение в понедельник он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа, — написал он, не уточнив, кому и на каких основаниях это очевидно. — Мы уже с этим сталкивались в 90-х годах. К сожалению, многие забыли, к чему это может привести, не все помнят о взрывах жилых домов в Каспийске, Буйнакске, на вокзалах и в метрополитенах».

По словам Меликова, «сами провокаторы» в якобы организованных ими акциях участия не принимают, но «старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги», накаляют обстановку в регионе и играют на чувствах людей. Тех, кто выступает против мобилизации, чиновник назвал «жертвами информационной войны».

Глава Дагестана отметил, что сомнений в том, что регион выполнит поставленные Путиным задачи по мобилизации, нет. Он поручил главам муниципалитетов держать на контроле ситуацию и «пофамильно сверять списки». По его словам, стране нужны бойцы, которые «повысят боеспособность нашей армии».

