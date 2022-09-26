Путин дал российское гражданство обвиняемому в шпионаже Сноудену

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство экс-сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену, сообщает ТАСС. В США ему грозит до 30 лет тюрьмы по статье о шпионаже за разглашение секретных сведений.

Сноуден бежал из США в Гонконг, а затем в Россию, после того как в 2013 году передал журналистам секретные документы, содержавшие сведения о прослушивании телефонных звонков граждан американскими спецслужбами. В попытках спастись от преследования, он запросил убежище в 20 странах мира. В 2014 году Россия предоставила ему вид на жительство на три года, в 2017 году — убежище, а в 2020-м — бессрочный вид на жительство. В том же году он заявил, что подал заявление на получение российского гражданства.



Вашингтон требует выдачи Сноудена. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают его предателем и не собираются прощать. При этом петицию о его помиловании подписали более 1 млн человек, ее передавали в администрацию Белого дома.













