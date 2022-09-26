Минобороны РФ отрицает ограничения на передвижение граждан при частичной мобилизации

Минобороны РФ сообщил, что в условиях частичной мобилизации в России не предусмотрено ограничений на передвижение граждан. Соответствующее разъяснение опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — говорится в сообщении.

Тем временем, сообщается, что в погранпереходы аэропортов Москвы, Петербурга и Тюмени уже поступили списки подлежащих мобилизации граждан, по ним уже проверяют выезжающих из страны мужчин призывного возраста и снимают их с рейсов.

