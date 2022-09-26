В Изюме обнаружили еще две братские могилы

Еще две братские могилы были обнаружены в Харьковской области после освобождения от российской оккупации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник в интервью телеканалу CBS.

«Сегодня я получил больше информации. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Мы говорим о маленьком городке Изюм», — заявил он.

Зеленский добавил, что после российской оккупации в небольших городах обнаруживаются могилы сотен и тысяч человек.

«Вы можете себе представить, [что будет], когда мы освободим город, население которого до оккупации составляло 300 тысяч или полмиллиона человек?», — сказал Зеленский.



Эксгумация тел из первого обнаруженного массового захоронения в освобожденном Изюме завершилась 23 сентября. Всего специалисты изъяли останки 436 человек. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, еще 30 — следы пыток