Погранпереходы в российских аэропортах получили списки подлежащих мобилизации лиц

На погранпереходы в российских аэропортах поступили списки подлежащих мобилизации, по ним уже проверяют выезжающих из страны мужчин призывного возраста. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли.

Три собеседника The Bell уточнили, что речь идет не о всех военнообязанных, а лишь о тех, на кого выписали повестки и мобилизационные предписания. Таким пассажирам уже стали отказывать во въезде: так, в одном из столичных аэропортов за минувшие сутки в пересечении границы отказали 20 мужчинам призывного возраста. Представитель другого московского аэропорта сообщил, что первые списки стали поступать в ночь с пятницы на субботу — то есть спустя три дня после объявления мобилизации.

«Фонтанка» также утверждает, что пограничники в петербургском аэропорту Пулково также получили от военных комиссариатов списки лиц, подлежащих частичной мобилизации. Тем, кто в них состоит, отказывают в пересечении границы. По данным издания, тех, кого не пропустили на рейс, не задерживают и не передают военкомам, а просто запрещают садиться в самолеты.

«Коммерсант» также сообщил, что аэропорт Рощино в Тюмени ограничил мужчинам призывного возраста вылет из России. Воздушная гавань также получила списки лиц, подлежащих мобилизации, от военкоматов. Чтобы пересечь границу, они должны предоставить справку из военкомата, подтверждающую, что им разрешен выезд. Запрета на внутренние введено не было.

Один из собеседников The Bell уточнил, что аэропорты получают информацию о запрете на выезд того или иного человека гражданина поступает в общую информационную систему погранконтроля «МИР». База обновляется чаще, чем раз в два часа, запреты от военкоматов поступают порциями и в разных регионах с разной скоростью. Ограничения на въезд коснулись в том числе и членов экипажей.