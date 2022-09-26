В Дагестане избивают протестующих против мобилизации

В Дагестане возобновились протесты против мобилизации. Масштабные столкновения между гражданскими и силовиками происходят в Хасавюрте и Махачкале, сообщают чеченское оппозиционное движение «1ADAT»* и Telegram-канал «Утро Дагестана».

В акции протеста принимает участие множество женщин, многие из них плачут и требуют оставить в покое их сыновей и мужей. Очевидцы сообщают, что силовики применяют насилие к протестующим: их избивают и применяют против них слезоточивый газ. «1ADAT»* опубликовал видео, на котором полицейский распылил газовый баллончик в лицо одной из участниц протеста — она убегает, закрыв лицо руками.

Демонстранты перекрывают дороги и отбивают у полицейских задержанных. Также сообщается, что неизвестные в гражданской одежде выхватывают у участников акции телефоны и убегают. Авторы Telegram-канала «1ADAT»* считают, что они являются переодетыми силовиками, которых можно отличить по зеленой маске на лице.

В ходе протестов были задержаны журналист «Нового дела» Идрис Юсупов и главред RusNews Сергей Айинбиндер, они находятся в РОВД Советское.