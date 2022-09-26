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Клишас: в повестке парламента РФ не стоит вопрос об ужесточении наказания за уклонение от службы

26.09.2022

После объявления мобилизации в России начались протесты и усилился миграционный поток из страны

В повестке Госдумы и Совфеда нет новых законопроектов об ужесточении наказания за уклонение от призыва на военную службу. Об этом в понедельник заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Повестка Думы на текущей неделе будет очень содержательной, как и повестка очередного заседания Совфеда 4 октября, при этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин объявил, что в стране с 21 сентября объявлена «частичная мобилизация». Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он. При этом в первые месяцы после начала боевых действий в Украине глава РФ утверждал, что в стране объявлять мобилизацию не будут. 

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