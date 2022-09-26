«22 лет заключения не будет, но посидеть придется»: Сафронов прокомментировал вынесенный ему приговор

Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов в письме журналистке Арине Бородиной прокомментировал вынесенный ему приговор по делу о госизмене. По его словам, он понимает, что «22 лет заключения не будет, но посидеть придется».

«Да мне в суде предложили вину признать и получить лет 12, а я даже там отказался это делать. Посадили меня. А дальше-то что?! Вообще, конечно, 22 года "строгача" мне щедро отсыпали: террористы, убийцы и маньяки меньше получают. Ну зато очень льстит, что мою совесть оценили так высоко. Я в глубине души прекрасно понимаю, что никаких 22 и т.д. лет заключения не будет, но то, что посидеть придется — факт. Но я готов», — заявил Сафронов. Текст его письма Бородина опубликовала в своем Telegram-канале.



Иван Сафронов находился под стражей больше 2 лет. По версии следствия, во время работы в «Коммерсанте» Сафронов с 2015 по 2018 годы готовил аналитические материалы о военно-промышленном комплексе России. Но делал это он якобы по просьбе гражданина Чехии Мартина Лариша и немецкого политолога Дмитрия Воронина. В материалах, которые публиковал журналист, по версии силовиков, содержится «гостайна», но все данные Сафронов брал из открытых источников.



Мосгорсуд 5 сентября назначил Ивану Сафронову 22 года колонии строгого режима. Суд также назначил журналисту штраф в размере 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания. На условно-досрочное освобождение Сафронов может рассчитывать через 14 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для помилования Сафронов должен признать вину. Адвокат Сафронова в ответ заявил, что для прошения о помиловании признание вины не требуется и вопрос этот защита будет рассматривать после обжалования приговора. Ни в Конституции России, ни в Уголовном кодексе нет такого условия.