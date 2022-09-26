МИД Турции: Путин готов вернуться к переговорам с Киевом

Президент России Владимир Путин готов вернуться к переговорам с Киевом. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, такими планами Владимир Путин поделился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде. Глава турецкого МИД считает, что вернуться к переговорам с каждым становится все сложнее.

«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — приводит РИА «Новости» слова Чавушоглу.

Дипломат отметил, что президент Турции в ближайшее время проведет переговоры как с российским, так и с украинским лидерами. Эрдоган также направит все усилия на то, чтобы организовать совместную встречу, добавил Чавушоглу.





