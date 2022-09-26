Пограничники объяснили выдвижение БТР на границу с Грузией

Пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Северной Осетии-Алании объяснило выдвижение бронетранспортеров (БТР) на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Как сообщили представители ведомства РБК, подразделение направляется на грницу с Грузией «на всякий непредвиденный случай».

«[Информация о выставлении блок-поста на КПП «Верхний Ларс»] — это фейк. БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят проврать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет», — рассказали в погрануправлении.

В ФСБ утверждают, что контрольно-пропускной пункт продолжает работать в штатном режиме. Какие-либо ограничения на выезд мужчин призывного возраста из России не вводились, добавили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал кадры прибытия российских военных на БТР на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Именно через этот пропускной пункт многие россияне пытаются покинуть страну и въехать в Грузию. Поток миграции увеличился вскоре после объявления Путиным частичной мобилизации: многие мужчины пытаются избежать призыва на военную службу.