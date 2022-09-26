В Пермском крае женщина убила ребенка после мобилизации мужа

«Осторожно, новости» сообщили, что в селе Барда Пермского края женщина убила 4-летнюю дочь после ссоры с мужем. Супруги поругались из-за мобилизации: женщина не хотела отпускать его на фронт.

В селе Барда меньше 10 тысяч жителей. На выходных женщина сильно выпила и во время ссоры с мужем, который ранее получил повестку, девушка взяла нож и ударила 4-летнюю дочь в грудь, а после — себя в живот. Ребенка спасти не удалось.

Ее муж попал под мобилизацию из-за службы в разведке. В последнее время он работал бурильщиком на нефтяной скважине.