Япония расширила санкции против России

Минэкономики Японии запретило ввозить в Россию товары, «связанные с химическим оружием». Санкционный список пополнила 21 организация, относящаяся к оборонной промышленности, пишет «Коммерсант»‎.

Ограничения введены из-за проводимых в украинских регионах «референдумах»‎ о присоединении к России. Санкции наложили на АО «Энергия», Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», НПО «Эталон», ОАО «Мосэлектронпроект» и другие компании. Они будут действовать с 3 октября.

После начала боев в Украине Япония последовательно вводит санкции против России. Еще в феврале страна заморозила активы российских банков «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ. Тогда же были введены ограничения на выдачу виз и поставки оборудования для военной промышленности и полупроводников. В марте санкции ввели против банков «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ.

Под персональные санкции попали Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, олигархи братья Ротенберги и другие. Кроме российских политиков, бизнесменов и чиновников в списке были и белорусы. Запрещен был также экспорт нефтеперерабатывающего оборудования.

В июле санкции распространили на российское золото, семьи виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина, сталелитейного магната Алексея Мордашова и военных из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которую обвинили в военных преступлениях в Буче. Генпрокуратура Украины на прошлой неделе предъявила обвинение 10 офицерам из этого подразделения.