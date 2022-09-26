Стрельба в школе в Ижевске: число погибших растет

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Канал 112 сообщил, что установлена личность стрелка в школе в Ижевске. Им оказался 34-летний местный житель Артем Казанцев, выпускник этой школы. В его доме проводят обыски, изучают окружение нападавшего, проверяется его приверженность неонацистским взглядам и нацистской идеологии.

Telegram-канал 112 сообщает, что число погибших возросло до 14 человек, из них 8 детей. В больницу привезли еще одного ребенка в состоянии клинической смерти.

Из пострадавших 8 детей и один взрослый, уточняют в 112. Дети доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, расследование будет вести центральный аппарат.



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В Ижевске в школе №88 неизвестный устроил стрельбу. По данным «Медиазоны»*, погибли 6 человек, еще 20 пострадали. РБК пишет, что нападавший покончил жизнь самоубийством.

Нападавший начал стрельбу во время урока, убил охранника школы, ранил двух детей и еще одного человека. В школе почти закончилась эвакуация.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что есть жертвы среди детей. Нападавший мертв. Трое из погибших — школьники 10, 11 и 15 лет. Еще трое погибших — взрослые: охранник, мужчина и женщина, пишет «Фонтанка».

Личность нападавшего еще не установлена. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, стрелявший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».