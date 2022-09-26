В Волгоградской области горел военкомат

«Сирена» сообщила, что в Урюпинске Волгоградской области ночью 26 сентября горел военкомат. Поджигателя задержала полиция.

Злоумышленником оказался 35-летний Михаил Филатов. Он закидал здание коктейлями Молотова около 4 утра. Так он планировал выразить протест против мобилизации. Здание существенно пострадало.

Всего в России с 21 сентября, когда Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации», увеличилось число «происшествий» с военкоматами и администрациями.

Военкоматы поджигали в Хабаровске, Нижнем Новгороде, Свободном (Амурская область), Гае (Оренбургская область), Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Мордовии, Красноярском и Забайкальском краях. Администрации горели в Башкортостане, Самарской, Волгоградской, Ленинградской области, Алтайском крае.