Пригожин признал, что он — создатель ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин признал, что создал ЧВК «Вагнер» в 2014 году. Как пишет РИА «Новости», он лично занимался созданием группы. ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина уже несколько месяцев обвиняют в вербовке и отправке в Украину заключенных из российских колоний.

«Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», — цитирует Пригожина РИА «Новости».

Ранее Пригожин отрицал свою связь с ЧВК «Вагнер». На прошлой неделе было опубликовано видео, где «человек чудовищно похожий на Евгения Викторовича», как писала потом его пресс-служба, вербует заключенных в наемники.

Западная пресса обвиняла ЧВК «Вагнер» в преступлениях не только в Украине, но и в странах Африки на протяжении нескольких лет. Расследуя деятельность «Вагнера», погибли в Центральноафриканской республике журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко в 2018 году.

Кроме того, The New York Times и CNN публиковали расследование о группе: оказалось, что ЧВК получила в Судане золотоносные прииски в обмен на поддержку военной хунты. В ЦАР Пригожин и связанная с ним компания получила лес, который могли рубить и продавать на льготных условиях, писали «Важные истории»*. Как предполагали журналисты в обоих случаях, на эти деньги в частности финансируется ЧВК, которая защищает диктаторские режимы не только в ЦАР, Судане, но и в Мали. В августе Аль-Каида** сообщала, что ликвидировала бойцов ЧВК в Мали.

UPD:

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ Пригожина на запрос редакции «Блокнот».

Причиной создания ЧВК он назвал «геноцид русского населения на Донбассе», «когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым». В это время Пригожин, как многие бизнесмены, «ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских».

«Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть», — цитирует Пригожина пресс-служба.

Вагнеровцев он назвал «храбрыми парнями, которые умели только одно — воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости». И они находились в шатком положении, так как журналисты искали в их деятельности «негатив». Пригожин же, по его словам, «сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны».

А сейчас «наступило время откровений». Он рассказал, что вагнеровцы были в Сирии, арабских странах, в Латинской Америке, Африке и стали «опорой Родины».

«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту, и матчи надо выигрывать на поле противника», — закончил Пригожин.

*«Важные истории» власти России объявили «нежелательной организацией».**Аль-Каида в России признана «террористической организацией» и ее деятельность запрещена.