Компании по разработке игр вывозят из России сотрудников чартерными рейсами

Разработчики игр начали эвакуировать сотрудников из России: для этого организуют чартерные рейсы, а сотрудников вывозят вместе с семьями. По информации «Коммерсанта», как минимум в одном случае вывезли сразу 100 человек с семьями.

Участники рынка оценивают число находящихся в зоне риска сотрудников в 2/3 от штата. Это менеджеры, геймдизайнеры, художники.

Формально они не IT-специалисты и на бронь рассчитывать не могут. Об организации чартерных рейсов рассказали несколько источников, которые утверждают что это не единичная история.

По мнению юристов, заявки от разработчиков игр на бронь сотрудников могут удовлетворить — после 21 сентября число таких запросов выросло в разы. Однако открыт вопрос о том, каким именно специалистам дадут отсрочку. Пока среди требований — высшее образование и работа по заявленному профилю.

Первый поток уехавших из России IT-специалистов произошел сразу после 24 сентября. Но если до 21 сентября некоторые откладывали отъезд, то сейчас тянуть больше некуда. Часть айтишников начала получать предложения о работе от западных студий: если раньше там неохотно брали россиян, то теперь получить предложение о работе реальнее, чтобы люди могли избежать мобилизации.

В июне в МВД оценивали дефицит IT-специалистов в 170 тысяч человек. Всего в отрасли занято около 1 млн человек.