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#Новости

В Бурятии угрожают мобилизацией предпринимателям

26.09.2022

Мобилизованные сами покупают обмундирование, которое резко выросло в цене

«Тайга.Инфо»* сообщила, что глава Бурятии Алексей Цыденов пригрозил предпринимателям мобилизацией, если они будут продавать обмундирование призванным мужчинам по завышенным ценам. 

«Ребята [попавшие под мобилизацию] рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах. Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого», — сказал Цыденов. 

Из регионов России все чаще слышно о том, что мобилизованным приходится самим покупать обмундирование. В Амурской области Союз женщин России объявил сборы: новым солдатам нужно термобелье, тактические перчатки, батарейки, разгрузки и спальные мешки. По людям собирают на форму мобилизованные и в Приморском крае. 


*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом». 


Фото: Минобороны

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