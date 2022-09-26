В Бурятии угрожают мобилизацией предпринимателям

«Тайга.Инфо»* сообщила, что глава Бурятии Алексей Цыденов пригрозил предпринимателям мобилизацией, если они будут продавать обмундирование призванным мужчинам по завышенным ценам.

«Ребята [попавшие под мобилизацию] рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах. Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого», — сказал Цыденов.

Из регионов России все чаще слышно о том, что мобилизованным приходится самим покупать обмундирование. В Амурской области Союз женщин России объявил сборы: новым солдатам нужно термобелье, тактические перчатки, батарейки, разгрузки и спальные мешки. По людям собирают на форму мобилизованные и в Приморском крае.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: Минобороны