«Сейчас все поедем домой»: военком Усть-Илимска в тяжелом состоянии после стрельбы

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Журналисты ASTRA связались с мамой стрелявшего Мариной Зининой. По ее словам, сын переживал, что повестка пришла его лучшему другу. Утром он сказал, что ушел добровольцем в военкомат: о стрельбе она узнала из новостей и находится в шоке. Откуда у сына оружие, она также не знает.

«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушел в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех», — рассказала Марина Зинина.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить меры безопасности и рассказал, что военком Александр Елисеев находится в тяжелом состоянии в реанимации.

«Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан! В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз.

«Верстка» пишет, что со слов очевидца, Зинин ворвался в здание военкомата с обрезом в руках.

«Собрали всех в актовом зале, б***, военком н***, чтобы не толпились на втором этаже, подняли всех на четвертый этаж. Военком начал там опять, ну как обычно б*** , давай тут вот эту н***. Типа пытался объяснить невнятно всё. Ну и всё, выходит тип, просто выходит короче и б*** и со словами «никто никуда не пойдет», с обрезом в руках е*** три выстрела в военкома н***. И сейчас, по последним новостям, что он сам застрелился короче. Ну вот такая х***», — рассказал очевидец событий.

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В Усть-Илимске Иркутской области около 12:00 произошла стрельба в военкомате. Нападавшим оказался 25-летний Руслан Зинин. По данным Baza, Зинин перед выстрелом выкрикнул: «Сейчас все поедем домой».





Ранен глава призывной комиссии Александр Елисеев, пишет «Коммерсант». По версии «Сибирь.Реалии»*, военком убит.

Мотивы стрелявшего не комментировали в полиции. Власти отказались от официальных комментариев, но известно, что Зинин был безработным и резервистом.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иноагентом».