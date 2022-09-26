В Махачкале готовятся к новым митингам

Вчера в Дагестане прошли крупные протестные акции против мобилизации. В Махачкале и селе Эндирей митингующих разгоняли стрельбой в воздух. Сегодня в 15:00 протестующие соберутся в Махачкале и Нальчике, Кабардино-Балкарии. В оппозиционных каналах ночью распространился новый «флешмоб»: сожги портрет Путина.

Около 100 жителей Махачкалы были жестко задержаны полицией. Женщина скандировали «Нет войне», «Наши дети — не удобрение». Они требовали остановить мобилизацию.

Митинг продлился до позднего вечера. Оппозиционные каналы призывали жителей строить баррикады, прокалывать колеса автозакам и освобождать задержанных. Из ближайших к Махачкале сел и деревень в столицу региона начали съезжаться протестующие.

Глава Дагестана Сергей Меликов после протестов потребовал, чтобы мобилизация в регионе проходила строго по объявленным президентом критериям.

«Хочется ли умереть по строгим критериям какого-то президента?» — задались вопросом в канале «Утро Дагестана».

«Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос — о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим», — сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.









Фото: Медиазона (Минюст России считает «иноагентом»).