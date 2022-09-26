SOTA: из Красноярского края мобилизуют 28 тысяч человек

Журналисты SOTA получили от призывников аудиозапись из военкомата в Минусинске, Красноярского края. Сотрудник рассказал, что в регионе планируют мобилизовать 28 тысяч человек — при численности населения в регионе около 2,85 млн человек.

Из Минусинска при этом Москва потребовала призвать 2,5 тысячи человек из 70 тысяч населения. Людей должны были отправить в первый же день мобилизации. Сотрудник местного военкомата объяснил, что это нереальная задача — и после этого на сборы дали 5 дней.

Из столицы Хакасии — Абакана нужно призвать 5 тысяч человек при населении в 187 тыс. При том в военных комиссариатах даже не успели заказать нужное число сухпайков.

Пришедшим по повестке в военкомате также рассказали, что в Украину «каждый день приезжает по 20 тысяч наемников из Сирии и Палестины».