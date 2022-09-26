США решительно ответят России при применении ядерного оружия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН в субботу, сказал, что после «референдумов» на занятых Россией украинских регионах они окажутся под полной защитой России. В США завили, что Москву ждут «катастрофические последствия» в случае применения ядерного оружия, пишет Reuters.

Голосование в украинских регионах должно закончиться 27 сентября. ТАСС сообщало, что окончательно включить украинские регионы, частично контролируемые российскими войсками могут уже 30 сентября.

Лавров сказал, что после присоединения регионов они будут под полной защитой Москвы, и на них будет распространяться действие всех российских доктрин, в том числе и о ядерном вооружении.

«Если Россия переступит эту черту, последствия для России будут катастрофическими. Соединенные Штаты ответят решительно», — сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в интервью NBC.

В среду после объявления мобилизации в России Владимир Путин также говорил, что Россия готова защищать свой суверенитет любым способом. Он говорил, что другие страны угрожают ядерным оружием, а оно, «в том числе и более современное» есть и у России. И «это не блеф», добавил президент.