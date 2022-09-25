214-й день боев: главное

В украинских регионах продолжаются «референдумы» о вхождении в состав России. В Мелитополе, Бердянске, Алчевске, Херсоне, Счастье прогремели взрывы. В Счастье атаковали избирательный участок, в других городах под удар попали российские склады. Пророссийские власти Запорожья обещали усилить меры безопасности.

В ДНР и ЛНР говорят о высокой явке избирателей: донецкие «избиркомы» оценивали число пришедших в 23% от общего числа избирателей, а в ЛНР — больше 50%, писало ТАСС. По сведениям РИА Новости, в ДНР работают на «референдумах» 133 иностранных наблюдателей.

Нарушений они пока не обнаружили. Но вчера сообщалось, что избиркому ходят по квартирам в сопровождении вооруженных военных. Были случаи, когда при попытке проголосовать против вхождения в состав России людей задерживали. Сегодня «Радио.Свобода»* сообщила, что в Бердянске и Бердянском районе голосовать можно даже без документов избирателей. Также к голосованию подключили военнопленных, которые находятся в ДНР в колонии в Еленовке.

Лидеры G7 и ЕС сообщали, что не признают итоги «референдумов». К ним сегодня присоединилась и Сербия, которую считают союзником России в ЕС. Президент США Джо Байден пообещал ввести дополнительные санкции в отношении России после референдумов, пишет Reuters.

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что процедура вхождения Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября. В ней может поучаствовать президент России Владимир Путин — в этот же день он может выступить с посланием к Федеральному собранию.

Херсоне после обстрела погиб бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. Журавко уехал в Россию в 2015 году — на родине ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям. «Интерфакс» пишет, что обстрел вели ВСУ по гостинице, где он находился.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала в интервью BBC, что в российском плену находятся 2,5 тысячи украинцев. Помимо военнослужащих, в плену есть и гражданские, среди которых много женщин. По ее словам, их не нужно обменивать: нужно требовать отпустить их.

Главы нескольких регионов признали «ошибки» при мобилизации и пообещали отправить людей, призванных ошибочно, домой. При этом власти уточнили, что сроки нахождения на «спецоперации» не прописываются для мобилизованных, а на альтернативную службу пойти не получится.

В регионах России продолжаются протесты против мобилизации. В Дагестане на митингах в Махачкале и поселке Эндирей слышали стрельбу: жители скандировал «Нет войне», «Наши дети — не удобрение», отбивали задержанных у полиции. После вчерашних протестов было задержано больше 700 человек в крупных города страны. Сейчас в Махачкалу едут жители разных сел и деревень. Оппозиция призывает брать палатки и строить баррикады.

«Коммерсант» пишет, что глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст для получивших гражданство иностранцев до 45–50 лет. Но мобилизовать их не будут. В своем предложении он сослался на опыт Израиля. Однако по израильским законам репатриированные девушки старше 20 лет и молодые люди старше 30 лет с детьми не являются военнообязанными и не призываются в армию. Они могут пойти на добровольную службу, но по желанию.

Российское Минобороны рассказало о новых атаках в районе Запорожской АЭС.

«Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией», — сообщили в министерстве.

Также были предотвращены попытки ударов по АЭС дронами-камикадзе. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

Разведка Британии оценивает роль России Гвардии в боях в Украине. Их 21 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал мобилизовать. По оценке британских спецслужб, росгвардейцы сыграли важную роль как в бою, так и в тылу, и в настоящее время содействуют проведению референдумов. Их планировали использовать для внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Из-за этого эти соединения были особенно плохо подготовлены ​​к интенсивным боевым действиям. Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия, скорее всего, испытывает особую нагрузку. Существует реальная возможность мобилизации для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Россия может готовиться к насильственной мобилизации украинских военнопленных, что может представлять собой нарушение Женевской конвенции о военнопленных. Аналитики также считают, что есть нестыковки между критериями Минобороны, планами Путина и местными военкоматами по мобилизации. Несколько регионов уже признали «ошибки» при призыве.

Президент России Владимир Путин, вероятно, продолжает решать системные проблемы в российском высшем командовании, заменяя отдельных старших подчиненных.

Украинские силы продолжают продвигаться вдоль границы Харьковской-Луганской области и к северо-западу от Лимана, вели наземные операции в Херсонской области на севере, западе и северо-западе. Российские войска атакуют Бахмут, Донецк и запад Донецкой области.

*«Радио.Свободу» Минюст России считает «иностранным агентом».