214-й день боев: главное

- В украинских регионах продолжаются «референдумы» о вхождении в состав России. В Мелитополе, Бердянске, Алчевске, Херсоне, Счастье прогремели взрывы. В Счастье атаковали избирательный участок, в других городах под удар попали российские склады. Пророссийские власти Запорожья обещали усилить меры безопасности.
В ДНР и ЛНР говорят о высокой явке избирателей: донецкие «избиркомы» оценивали число пришедших в 23% от общего числа избирателей, а в ЛНР — больше 50%, писало ТАСС. По сведениям РИА Новости, в ДНР работают на «референдумах» 133 иностранных наблюдателей.
Нарушений они пока не обнаружили. Но вчера сообщалось, что избиркому ходят по квартирам в сопровождении вооруженных военных. Были случаи, когда при попытке проголосовать против вхождения в состав России людей задерживали. Сегодня «Радио.Свобода»* сообщила, что в Бердянске и Бердянском районе голосовать можно даже без документов избирателей. Также к голосованию подключили военнопленных, которые находятся в ДНР в колонии в Еленовке.
Лидеры G7 и ЕС сообщали, что не признают итоги «референдумов». К ним сегодня присоединилась и Сербия, которую считают союзником России в ЕС. Президент США Джо Байден пообещал ввести дополнительные санкции в отношении России после референдумов, пишет Reuters.
ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что процедура вхождения Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября. В ней может поучаствовать президент России Владимир Путин — в этот же день он может выступить с посланием к Федеральному собранию.
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Херсоне после обстрела погиб бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. Журавко уехал в Россию в 2015 году — на родине ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям. «Интерфакс» пишет, что обстрел вели ВСУ по гостинице, где он находился.
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала в интервью BBC, что в российском плену находятся 2,5 тысячи украинцев. Помимо военнослужащих, в плену есть и гражданские, среди которых много женщин. По ее словам, их не нужно обменивать: нужно требовать отпустить их.
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Главы нескольких регионов признали «ошибки» при мобилизации и пообещали отправить людей, призванных ошибочно, домой. При этом власти уточнили, что сроки нахождения на «спецоперации» не прописываются для мобилизованных, а на альтернативную службу пойти не получится.
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В регионах России продолжаются протесты против мобилизации. В Дагестане на митингах в Махачкале и поселке Эндирей слышали стрельбу: жители скандировал «Нет войне», «Наши дети — не удобрение», отбивали задержанных у полиции. После вчерашних протестов было задержано больше 700 человек в крупных города страны. Сейчас в Махачкалу едут жители разных сел и деревень. Оппозиция призывает брать палатки и строить баррикады.
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«Коммерсант» пишет, что глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст для получивших гражданство иностранцев до 45–50 лет. Но мобилизовать их не будут. В своем предложении он сослался на опыт Израиля. Однако по израильским законам репатриированные девушки старше 20 лет и молодые люди старше 30 лет с детьми не являются военнообязанными и не призываются в армию. Они могут пойти на добровольную службу, но по желанию.
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Российское Минобороны рассказало о новых атаках в районе Запорожской АЭС.
«Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией», — сообщили в министерстве.
Также были предотвращены попытки ударов по АЭС дронами-камикадзе. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
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Разведка Британии оценивает роль России Гвардии в боях в Украине. Их 21 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал мобилизовать. По оценке британских спецслужб, росгвардейцы сыграли важную роль как в бою, так и в тылу, и в настоящее время содействуют проведению референдумов. Их планировали использовать для внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Из-за этого эти соединения были особенно плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям. Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия, скорее всего, испытывает особую нагрузку. Существует реальная возможность мобилизации для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.
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Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Россия может готовиться к насильственной мобилизации украинских военнопленных, что может представлять собой нарушение Женевской конвенции о военнопленных. Аналитики также считают, что есть нестыковки между критериями Минобороны, планами Путина и местными военкоматами по мобилизации. Несколько регионов уже признали «ошибки» при призыве.
Президент России Владимир Путин, вероятно, продолжает решать системные проблемы в российском высшем командовании, заменяя отдельных старших подчиненных.
Украинские силы продолжают продвигаться вдоль границы Харьковской-Луганской области и к северо-западу от Лимана, вели наземные операции в Херсонской области на севере, западе и северо-западе. Российские войска атакуют Бахмут, Донецк и запад Донецкой области.
*«Радио.Свободу» Минюст России считает «иностранным агентом».