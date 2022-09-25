Сербия не признает итогов «референдумов» в украинских регионах

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович сказал, что в соответствии с принципами международного права страна не признает итоги пророссийских «референдумов» в украинских регионах. Сербию считают союзником России — страна не присоединилась к санкциям, главы МИД двух стран проводили переговоры после начала боев в Украине. Но в последние месяцы Белград становится все более непредсказуемым «союзником».

«С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», — цитируют сегодня РИА Новости Николу Селаковича.

О том, что Белград пытается «усидеть на трех стульях: ЕС, США и России», говорил в августе Александр Лукашенко. Тогда обсуждался вопрос о размещении российской военной базы в стране: несмотря на оптимистичный настрой по этому вопросу в российских СМИ, в Белграде ответили отказом.

«Сербии не нужны никакие военные базы, Сербия сама будет защищать свою страну и народ, строить союзы и не стыдиться хороших отношений с Россией, Америкой и Китаем. Мы позаботимся о себе», — цитировал президента страны Александра Вучича РБК.

Санкции против России Сербия, впрочем, так и не поддержала, но время от времени Белград несколько раз говорил, что страна может к ним присоединиться. RT утверждает, что внешняя политика Сербии подвергается внешнему давлению.

Тем не менее, Сербия сильно зависит от российского газа — это препятствует полному согласию с европейскими лидерами. Также в последние месяцы усугубляется конфликт с Косово, который удалось урегулировать с участием ЕС и США.

Несмотря на такую позицию, президент России Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот сказал, что Москва и Белград будут развивать двустороннее сотрудничество.